Черышев перешел в «Венецию» из Серии B. Контракт с экс-игроком «Валенсии» – по схеме «2+1»

Теги Валенсия серия А Италия Ла Лига трансферы Денис Черышев Венеция Футбол

Российский полузащитник Денис Черышев стал игроком «Венеции».

Об этом сообщил главный скаут клуба Серии B Александр Мента.

«Венеция» подписала контракт с Денисом Черышевым. Контракт по схеме 2+1», - цитирует Менту «Спорт-Экспресс».

В итальянском клубе хавбек будет выступать под 21-м номером.

Предыдущим клубом Черышева была «Валенсия», которую он покинул этим летом в связи с истечением срока действующего контракта. Также он выступал за «Вильярреал», «Севилью» и мадридский «Реал».

Статистику 31-летнего футболиста можно изучить здесь.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные