Черышев перешел в «Венецию» из Серии B. Контракт с экс-игроком «Валенсии» – по схеме «2+1»

Российский полузащитник стал игроком «Венеции».

Об этом сообщил главный скаут клуба Серии B Александр Мента.

«Венеция» подписала контракт с Денисом Черышевым. Контракт по схеме 2+1», - цитирует Менту «Спорт-Экспресс».

В итальянском клубе хавбек будет выступать под 21-м номером.

Предыдущим клубом Черышева была , которую он покинул этим летом в связи с истечением срока действующего контракта. Также он выступал за «Вильярреал», «Севилью» и мадридский «Реал».

Статистику 31-летнего футболиста можно изучить здесь.