Черышев перешел в «Венецию» из Серии B. Контракт с экс-игроком «Валенсии» – по схеме «2+1»

Российский полузащитник Денис Черышев стал игроком «Венеции».
Об этом сообщил главный скаут клуба Серии B Александр Мента.
«Венеция» подписала контракт с Денисом Черышевым. Контракт по схеме 2+1», - цитирует Менту «Спорт-Экспресс».
В итальянском клубе хавбек будет выступать под 21-м номером.
Предыдущим клубом Черышева была «Валенсия», которую он покинул этим летом в связи с истечением срока действующего контракта. Также он выступал за «Вильярреал», «Севилью» и мадридский «Реал».
Статистику 31-летнего футболиста можно изучить здесь.