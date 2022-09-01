Холанд забил больше голов, чем 15 клубов АПЛ из 20. У форварда «Сити» 9 мячей за 5 игр

Нападающий Эрлинг Холанд забил в этой АПЛ больше голов, чем большинство клубов.
Форвард оформил два хет-трика подряд, и теперь у него 9 забитых мячей после 5 туров чемпионата.
Лишь пяти командам из двадцати на данный момент удалось забить больше, чем одному норвежцу: «Манчестер Сити» (10 голов без учета мячей Холанда), «Брентфорду» (10), «Тоттенхэму» (10), «Арсеналу» (13) и «Ливерпулю» (15). У остальных клубов пока 8 голов и менее.
Следует отметить, что в пятом туре еще остался один матч: «Манчестер Юнайтед» (4 мяча) выступит в гостях у «Лестера» (6) 1 сентября.