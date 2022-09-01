Холанд забил больше голов, чем 15 клубов АПЛ из 20. У форварда «Сити» 9 мячей за 5 игр

Нападающий Эрлинг Холанд забил в этой больше голов, чем большинство клубов.

Форвард оформил два хет-трика подряд, и теперь у него 9 забитых мячей после 5 туров чемпионата.

Лишь пяти командам из двадцати на данный момент удалось забить больше, чем одному норвежцу: (10 голов без учета мячей Холанда), «Брентфорду» (10), (10), (13) и «Ливерпулю» (15). У остальных клубов пока 8 голов и менее.

Следует отметить, что в пятом туре еще остался один матч: (4 мяча) выступит в гостях у «Лестера» (6) 1 сентября.