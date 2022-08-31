Нижегородцы пожаловались, что учителей заставляют оформлять Fan ID. Глава министерства образования области обещала разобраться

Нижегородских учителей заставляют оформлять Fan ID.

В социальных сетях нижегородцы пожаловались губернатору Нижегородской области Глебу Никитину на то, что учителей заставляют оформлять карты болельщика.

«На каком основании вы заставляете учителей делать паспорт болельщика? С какой целью? Зачем он нам? Мы на стадион не ходим. Насколько я знаю, это должно быть добровольно! Или в Нижнем Новгороде свои законы?» – написала Анастасия Б.

Женщина отметила, что подобные случаи происходят во всех нижегородских школах.

«В июле пришла разнарядка всем педагогам школ, детских садов – в приказном порядке зарегистрироваться в этой программе и получить паспорт болельщика, за ним еще и в МФЦ», – пожаловалась Наталья Б.

На жалобу в комментариях ответила глава министерства образования Нижегородской области Ольга Петрова, она пообещала разобраться в ситуации.

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