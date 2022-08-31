КХЛ не будет менять формат плей-офф в сезоне-2022/23.

«КХЛ и согласовали структуру проведения Второго этапа Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/23.

В сезоне-2022/23 плей-офф КХЛ пройдет в прежнем формате, когда в финале Кубка Гагарина сыграют лучшие команды Западной и Восточной конференции. Данный формат используется в лиге с сезона-2009/10.

Вопрос об изменении формата проведения плей-офф КХЛ, начиная с сезона-2023/24, будет дорабатываться рабочей группой в течение сезона», – говорится в сообщении лиги.

Ранее сообщалось, что обсуждаются варианты введения перекрестного плей-офф, чтобы команды из разных конференций могли встретиться до финала.