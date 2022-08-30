Юран может вернуться в «Химки», сложности в трансфере Захаряна в «Челси», Медведев вышел во 2-й круг US Open, «Наполи» готов арендовать Роналду и другие новости

1. Цирк в «Химках»: клуб может уволить назначенного 3 недели назад Николая Писарева (и гендиректора за компанию). Основной кандидат на пост главного тренера – Сергей Юран. Вячеслав Колосков возмущен и советует Юрану не возвращаться. «Человек предполагает, Господь располагает» – так Роман Терюшков прокомментировал возможный камбэк тренера.

2. Переход Захаряна из «Динамо» в «Челси» может сорваться из-за сложностей при переводе денег за трансфер. Терюшков назвал переезд в Англию «предательством», Валерий Карпин с ним категорически не согласен.

3. Даниил Медведев победил Стефана Козлова и вышел во 2-й раунд US Open, в 15-й раз в карьере выиграв сет с баранкой.

У женщин Вероника Кудерметова обыграла Донну Векич, Людмила Самсонова прошла Сару Бейлек, Дарья Касаткина уступила Хэрриет Дар и вылетела с турнира.

4. «Наполи» готов арендовать Роналду, если не успеет согласовать полноценный трансфер, и ждет предложение от Жорже Мендеша. Агент форварда связывался и с «Челси», но против перехода по-прежнему Томас Тухель. Рио Фердинанд считает, что Кришу крайне некомфортно на скамейке запасных «МЮ».

5. Трансферы. «Спартак» отдал Кофрие «Клермону» в аренду до конца сезона. Моро уехал из «Динамо» в «Болонью» в аренду с правом выкупа. «Вест Хэм» купил Пакета у «Лиона» за рекордные 43+17 млн евро. Эдинсон Кавани подписал контракт с «Валенсией».

Кокорин близок к переходу в «Арис», трансфер Самошникова из «Рубина» в «Динамо», похоже, сорвался. «МЮ» может заплатить «Аяксу» 102 млн евро с учетом бонусов за Антони.

6. Клаудиньо не успеет восстановиться к матчу против «Спартака». У красно-белых тоже потери: Зиньковский выбыл на три недели.

7. Обамеянга ограбили у него дома. Злоумышленники избили футболиста и похитили драгоценности.

8. РФС продолжит публиковать переговоры арбитров: «Судейство токсично по умолчанию – пытаемся в хорошем смысле очеловечить судей».

9. Гол Антуана Гризманна принес «Атлетико» победу над «Валенсией» в матче 3-го тура Ла Лиги. Все результаты смотрите здесь.

10. В Испании пишут, что «Реал» потерял веру в Азара и не надеется, что хавбек вернет хорошую форму.

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