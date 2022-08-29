РФС продолжит публиковать переговоры арбитров: «Пытаемся в хорошем смысле очеловечить судей»

РФС продолжит публиковать записи переговоров судей во время матчей.

Об этом рассказал медиадиректор РФС Егор Крецан.

– Насколько сложно было согласовать публикацию переговоров судей? Расскажите про внутреннюю кухню.

– Это был не самый простой путь хотя бы потому, что надо было учесть все юридические особенности – ФИФА и УЕФА не очень приветствуют публикацию таких вещей. Не очень быстро шли переговоры с судьями, потому что это новая для них практика, а арбитры – это закрытое консервативное сообщество, которое не очень любит, когда влезают в их дела.

Мы пытаемся в хорошем смысле очеловечить судей, потому что судейство токсично по умолчанию – даже если арбитр провел отличный матч, вслед ему будут говорить слова из шести или семи букв, просто потому что вот так.

Легко не любить судью абстрактного, но куда сложнее не любить конкретного человека, за которым закреплены определенные атрибуты – в этом заключалась наша гипотеза. Например, во время Суперкубка все увидели, как Москалев общается с футболистами: называет Джикию «Джи» и выстраивает с игроками определенную коммуникацию.

[Организовать публикацию переговоров после Суперкубка] было проще, потому что юридически это не такой зарегулированный турнир, как, например, Кубок Росиии или . Получили очень позитивную реакцию судей и попробовали сделать дальше.

Главная цель публикации – образовательная. Мы не можем и не хотим делать это как новостной контент. Практика точно будет продолжаться, но анонсов не будет. Будем пробовать делать контент не только вокруг топовых матчей, потому что статус игры в данном случае не важен, – рассказал Крецан на Форуме Taneco в Казани.

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