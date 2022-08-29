«Наполи» ждет, сможет ли Мендеш сделать конкретное предложение о трансферах Роналду и Осимхена

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Наполи Жорже Мендеш агенты Виктор Осимхен Футбол

«Наполи» ждет развития ситуации с возможным трансфером Криштиану Роналду

В итальянском клубе ожидают того, сможет ли агент португальца Жорже Мендеш сделать конкретное предложение о переходе Роналду в «Наполи», а Виктора Осимхена – в «Манчестер Юнайтед»

Сообщалось, что манкунианцы готовы заплатить за нигерийца 100 миллионов евро и покрыть 85% зарплаты Роналду, если тот перейдет в «Наполи». Однако итальянцы хотят получить за Осимхена 130 миллионов евро

Подробную статистику Роналду можно посмотреть здесь, а Осимхена – здесь.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные