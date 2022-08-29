«Наполи» ждет, сможет ли Мендеш сделать конкретное предложение о трансферах Роналду и Осимхена

«Наполи» ждет развития ситуации с возможным трансфером .

В итальянском клубе ожидают того, сможет ли агент португальца сделать конкретное предложение о переходе Роналду в , а – в .

Сообщалось, что манкунианцы готовы заплатить за нигерийца 100 миллионов евро и покрыть 85% зарплаты Роналду, если тот перейдет в «Наполи». Однако итальянцы хотят получить за Осимхена 130 миллионов евро.

Подробную статистику Роналду можно посмотреть здесь, а Осимхена – здесь.