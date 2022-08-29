Шансы на трансфер Захаряна в «Челси» снижаются. Нужно срочно решить вопрос с переводом денег «Динамо» («СЭ»)

Попытки «Челси» подписать хавбека «Динамо» могут обернуться неудачей.

По данным , шансы на заключение сделки постепенно снижаются, поскольку 1 сентября в закрывается трансферное окно, а сторонам необходимо еще решить ряд вопросов, ключевой из которых – перевод денег московской команде.

В понедельник Захарян тренировался вместе с . Со статистикой его выступлений можно ознакомиться здесь.

«Челси» готов купить Захаряна за 15 млн евро – отступные для европейских клубов