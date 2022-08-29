Шансы на трансфер Захаряна в «Челси» снижаются. Нужно срочно решить вопрос с переводом денег «Динамо» («СЭ»)

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Попытки «Челси» подписать хавбека «Динамо» Арсена Захаряна могут обернуться неудачей.

По данным «Спорт-Экспресса», шансы на заключение сделки постепенно снижаются, поскольку 1 сентября в АПЛ закрывается трансферное окно, а сторонам необходимо еще решить ряд вопросов, ключевой из которых – перевод денег московской команде.

В понедельник Захарян тренировался вместе с «Динамо». Со статистикой его выступлений можно ознакомиться здесь.

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