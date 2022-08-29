Волейболистка Гончарова: «Чемпионат мира без России – это не чемпионат мира. Без нас там ничего интересного не будет»

Российская волейболистка Наталия Гончарова высказалась об отстранении сборной от международных стартов.
С 23 сентября по 15 октября в Нидерландах и Польше пройдет женский чемпионат мира.
– Будете ли смотреть чемпионат мира?
– Даже не знаю. Без нас там ничего интересного не будет. Если будет свободное время, может быть, посмотрю.
– Как бы вы назвали чемпионат мира без сборной России?
– Чемпионат мира без России – это не чемпионат мира, – сказала 33-летняя спортсменка.
Гончарова – чемпионка мира 2010 года.