«Роналду сейчас рвет и мечет. Он будет сидеть и думать: «Я в прошлом сезоне 24 раза сделал самое сложное в футболе – забил». Фердинанд о Криштиану в запасе «МЮ»

считает, что не хочет сидеть в запасе .

«Никто не знает, останется он или уйдет. Но я знаю Криштиану и понимаю, что сейчас он просто рвет и мечет.

Забудьте о том, кто выходит в старте. Важно то, что в старте не Роналду. Нельзя добиться того, чего он добился в течение своей невероятной карьеры на высочайшем уровне, если соглашаться на скамейку в команде, не выступающей в Лиге чемпионов. Роналду не такой, и не стоит ожидать, что в 37 он изменится. В 21 год было бы так же!

Суперзвезды устроены не так, как остальные. Они не верят, что у них бывают плохие матчи, не верят, что играют не очень хорошо, не верят, что совершают ошибки. Они так сильно верят в себя и свои навыки, что не замечают оплошностей.

Кто бы что ни говорил про прессинг, рывки и так далее, Роналду будет сидеть и думать: «Я забил 24 мяча в прошлом сезоне, сделал самое сложное, что есть в футболе, 24 раза».

Я не думаю, что кто-то сможет себе позволить его трансфер этим летом. И, несмотря на то, что он бывает не в духе, не стоит ожидать снижения планки интенсивности, сосредоточенности и профессионализма. Я не думаю, что он будет держаться обособленно или докучать всем. Он не такой», – сказал экс-защитник «МЮ» в своем подкасте.