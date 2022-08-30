Валерий Карпин: «С Терюшковым и его сомнительными заявлениями давно все понятно. У любого адекватного человека его слова про Захаряна вызовут недоумение»

высказался о словах депутата Романа Терюшкова насчет .

Ранее член наблюдательного совета «Химок» расценил возможный переход футболиста в как предательство.

«С Терюшковым и его сомнительными заявлениями уже давно все понятно. Очень странная позиция. У любого адекватного человека его слова вызовут недоумение. Все наши спортсмены, которые уже находятся в других странах, тоже предатели?

Если у Захаряна есть возможность играть в таком солидном чемпионате, тем более в таком молодом возрасте, нужно уезжать», – сказал главный тренер и сборной России.

Мор о депутате Терюшкове: «Комментирует все подряд, как Зарема в «Спартаке». Это негативно влияет на атмосферу вокруг «Химок»