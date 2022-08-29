Мендеш вновь связался с «Челси», чтобы обсудить переход Роналду. Тухель по-прежнему против

Агент Криштиану Роналду вновь предлагал «Челси» подписать форварда.

, агент нападающего , вновь связался с лондонским клубом, чтобы узнать, возможен ли трансфер португальца, пишет The Independent.

По состоянию на выходные у тренера по-прежнему не было желания видеть Роналду в команде. Сообщалось, что на его позицию повлиял разговор с экс-тренером «Ман Юнайтед» Ральфом Рангником.

У Роналду нет результативных действий в четырех матчах нынешнего розыгрыша в составе «Манчестер Юнайтед». Лишь один из них он начал в стартовом составе – с «Брентфордом» (0:4).

Статистику 37-летнего форварда можно найти здесь.