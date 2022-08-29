Лайшев об убытках ISU из-за отстранения россиян: «Все скоро прогнутся под Россию. Это касается всех сфер»

Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев высказался о финансовой ситуации в Международном союзе конькобежцев (ISU).

Сообщалось, что ISU зарезервировал более 2,5 млн долларов на погашение убытков, связанных с недопуском сборной России к международным соревнованиям.

«Все скоро прогнутся под Россию. Это касается всех сфер. Это и логично, и разумно, и справедливо. Вопрос лишь во времени. И мы все верим в Россию!» – сказал Лайшев.

Отстранение России – самое жесткое решение в жизни Баха. Раньше он прятался от политики – его даже обвиняли в пассивности