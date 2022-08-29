Александр Большунов: «Для нас основные старты – международные, там и нужно соревноваться. Уверен, что поедем на чемпионат мира-2023»

выразил уверенность, что российских спортсменов допустят до чемпионата мира по лыжным гонкам-2023 в словенской Планице.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила россиян от соревнований под своей эгидой до конца летнего сезона. Решение по зимнему сезону пока не принималось.

– Конечно, для нас основные старты – это международные старты, чемпионаты мира. Там и нужно соревноваться.

– Юлия Ступак говорила, что есть уверенность, что поедем на чемпионат мира 2023 года. А у вас?

– Я тоже уверен. Надеюсь, что так и будет. А время покажет, – сказал трехкратный олимпийски чемпион.

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