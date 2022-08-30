Терюшков о возможности возвращения Юрана в «Химки»: «Человек предполагает, Господь располагает»

Роман Терюшков высказался о возможном возвращении на пост тренера «Химок».

«Сейчас не могу прокомментировать, потому что этого вопроса нет в повестке дня.

В «Химках» вариант возвращения Юрана не обсуждали. Насчет того, возможно ли это: человек предполагает, Господь располагает. Больше по этому поводу не могу ничего сказать», – отметил член наблюдательного совета клуба.

Юран – основной кандидат на пост тренера «Химок». Он покинул клуб 3 недели назад

Колосков о возвращении Юрана в «Химки»: «У руководства нет совести, если это так. Они наплевали в душу, оскорбили, затронули профессиональную честь»