«Вест Хэм» купил Пакета у «Лиона» за рекордные 43+17 млн евро

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Полузащитник Лукас Пакета завершил переход из «Лиона» в «Вест Хэм».

Лондонский клуб сообщил, что данный трансфер стал рекордным для него. По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, за бразильца клуб Лиги 1 гарантированно получит 43 млн евро, еще 17 млн предусмотрены в качестве бонусов.

Контракт с хавбеком рассчитан на пять лет с опцией продления еще на год. Он будет выступать за «Вест Хэм» под 11-м номером.

В прошлом сезоне Пакета провел 35 матчей в чемпионате Франции и совершил 15 результативных действий. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Изображение: whufc.com

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