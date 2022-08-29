«Химки» могут уволить Писарева и сменить гендиректора в среду

В «Химках» ожидаются существенные изменения в середине этой недели.
Как информирует «РБ Спорт», в среду, скорее всего, в клубе сменится генеральный директор – эту должность занимает Дмитрий Ульянов. Также вероятно увольнение главного тренера Николая Писарева.
Писарев был назначен 10 августа, контракт с ним рассчитан до 2024 года. При нем команда потерпела три поражения подряд с общим счетом 2:10.
31 августа «Химки» встретятся с «Краснодаром» в ФОНБЕТ Кубке России. Начало матча – в 16:30 по московскому времени.