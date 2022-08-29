«МЮ» может заплатить «Аяксу» 102 млн евро с учетом бонусов за Антони

Теги Манчестер Юнайтед высшая лига Нидерланды Аякс премьер-лига Англия возможные трансферы Антони Футбол

Сумма трансфера Антони в «Манчестер Юнайтед» может превысить 100 миллионов евро.

По информации журналиста De Telegraaph Майка Вервея, «Аякс» может получить в общей сложности 102 миллиона евро с учетом бонусов за переход бразильского вингера. 

Сообщалось, что 22-летний футболист подпишет контракт с английским клубом до 2027 года с опцией продления. 

Антони в последний раз выходил на поле 14 августа. За 2 матча в нынешнем розыгрыше чемпионата Нидерландов у него 1 гол и 2 результативных паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные