Зиньковский не сыграет с «Зенитом». Хавбек «Спартака» пропустит 3 недели из-за травмы плеча

Стали известны сроки восстановления полузащитника Антона Зиньковского.

Футболист получил травму в матче с «Факелом» (4:1) в 7-м туре Мир и был заменен спустя 22 минуты после выхода на замену.

Как сообщил глава пресс-службы красно-белых , у 26-летнего хавбека диагностировано повреждение связок плечевого сустава, ориентировочный срок восстановления – 3 недели.

Таким образом, Зиньковский не сможет принять участие в матче с 4 сентября. Подробно со статистикой выступлений полузащитника можно ознакомиться здесь.