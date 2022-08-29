Зиньковский не сыграет с «Зенитом». Хавбек «Спартака» пропустит 3 недели из-за травмы плеча

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия травмы Антон Зиньковский Здоровье Дмитрий Зеленов Футбол

Стали известны сроки восстановления полузащитника «Спартака» Антона Зиньковского.

Футболист получил травму в матче с «Факелом» (4:1) в 7-м туре Мир РПЛ и был заменен спустя 22 минуты после выхода на замену.

Как сообщил глава пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов, у 26-летнего хавбека диагностировано повреждение связок плечевого сустава, ориентировочный срок восстановления – 3 недели.

Таким образом, Зиньковский не сможет принять участие в матче с «Зенитом» 4 сентября. Подробно со статистикой выступлений полузащитника можно ознакомиться здесь.

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