«Наполи» готов арендовать Роналду, если не успеет согласовать полноценный трансфер. Клуб общался с Мендешем (MEN)

«Наполи» стремится подписать форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду до конца лета.
По данным Manchester Evening News, у руководства неаполитанцев состоялся разговор с Жорже Мендешем, агентом футболиста. Они нацелены на подписание португальца на постоянной основе, однако готовы и взять 37-летнего игрока в аренду, если время не будет позволять реализовать первый вариант.
На данный момент «Наполи» занимает в Серии А первое место с 7 очками. В Лиге чемпионов команда попала в группу с «Аяксом», «Ливерпулем» и «Рейнджерс».
Со статистикой выступлений Роналду можно ознакомиться здесь.
«Наполи» ждет конкретного предложения Мендеша о трансферах Роналду и Осимхена