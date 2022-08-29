«Наполи» готов арендовать Роналду, если не успеет согласовать полноценный трансфер. Клуб общался с Мендешем (MEN)

«Наполи» стремится подписать форварда до конца лета.

По данным Manchester Evening News, у руководства неаполитанцев состоялся разговор с , агентом футболиста. Они нацелены на подписание португальца на постоянной основе, однако готовы и взять 37-летнего игрока в аренду, если время не будет позволять реализовать первый вариант.

На данный момент «Наполи» занимает в Серии А первое место с 7 очками. В Лиге чемпионов команда попала в группу с «Аяксом», «Ливерпулем» и «Рейнджерс».

Со статистикой выступлений Роналду можно ознакомиться здесь.

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