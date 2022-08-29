В «Реале» уже ничего не ждут от Азара и считают, что он не вернет хорошую форму. По нему не было предложений летом

В «Реале» разочарованы полузащитником .

Как пишет Marca, руководители мадридского клуба уже ничего не ждут от хавбека. Боссы «Реала» считают, что лучшая форма Азара осталась в прошлом, и думают, что он ее уже никогда не вернет.

Эден никогда не создавал проблем в раздевалке, и в «Реале» это ценят.

Бельгиец давал понять, что не хочет уходить из , однако даже при его желании это было бы невозможно, так как за это лето в «Реал» не поступило ни одного предложения.

В этом сезоне Азар выходил на замену в двух матчах и не реализовал пенальти в игре с «Сельтой» (4:1) после того, как Карим Бензема уступил ему право нанести удар.

Статистику 31-летнего игрока можно изучить здесь.