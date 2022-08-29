Терюшков о Захаряне в «Челси»: «Ехать в Англию – предательство. Овечкин? Выступать в США сейчас не стоит, мягко говоря»

Роман Терюшков высказался о возможном отъезде полузащитника в «Челси».

Депутат также поделился мнением об игре российского форварда в .

«Ехать выступать в Англию – предательство. Вы так не считаете? Странная позиция у вас.

Овечкин? Безусловно, по моему мнению и по мнению миллионов наших граждан, выступать там [в США], мягко говоря, сейчас не стоит», – сказал член Комитета по физической культуре и спорту в ток-шоу «Есть тема» на «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что клуб готов купить хавбека московского «Динамо» за 15 млн евро. Агент игрока заявил, что согласование контракта с «Челси» находится на финальной стадии.

Утверждалось, что Захарян в «Челси» будет зарабатывать 960 тысяч фунтов в год. Кроме того, «Динамо» хочет сохранить футболиста до конца сезона в аренде, но «синим» хавбек нужен уже сейчас.

Ого, «Челси» хочет купить Захаряна! Трансфер ведет Рафаэла Пимента, босс агентства Райолы

Главное по Захаряну в «Челси». Есть ли для него роль? Кто конкуренты? Поможет ли Тухель?