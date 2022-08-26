Чемпионат Испании. «Жирона» против «Сельты», «Барселона» сыграет с «Вальядолидом» в воскресенье, «Реал» – с «Эспаньолом»

3-й тур Ла Лиги стартует матчем «Жирона» – «Сельта».
Также в пятницу «Бетис» примет «Осасуну».
В субботу «Севилья» будет противостоять «Альмерии».
В воскресенье «Барселона» примет «Вальядолид», «Реал» сыграет с «Эспаньолом» на выезде.
В понедельник «Атлетик» проведет гостевой матч с «Кадисом», а закроется тур матчем «Валенсии» и «Атлетико».
3-й тур
- Дата проведения
- 26 августа, 21.00, «Монтиливи»
- Дата проведения
- 26 августа, 23.00, «Бенито Вильямарин»
- Дата проведения
- 27 августа, 18.30, «Мартинес Валеро»
- Дата проведения
- 27 августа, 20.30, «Кампо де Вальекас»
- Дата проведения
- 27 августа, 23.00, «Медитерранео»
- Дата проведения
- 28 августа, 18.30, «Колисеум Альфонсо Перес»
- Дата проведения
- 28 августа, 20.30, «Камп Ноу»
- Дата проведения
- 28 августа, 23.00, «RCDE Стэдиум»
- Дата проведения
- 29 августа, 21.00, «Рамон де Карранса»
- Дата проведения
- 29 августа, 23.00, «Месталья»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.