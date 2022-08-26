Чемпионат Испании. «Жирона» против «Сельты», «Барселона» сыграет с «Вальядолидом» в воскресенье, «Реал» – с «Эспаньолом»

3-й тур Ла Лиги стартует матчем «Жирона» – .

Также в пятницу «Бетис» примет «Осасуну».

В субботу будет противостоять «Альмерии».

В воскресенье примет «Вальядолид», сыграет с «Эспаньолом» на выезде.

В понедельник «Атлетик» проведет гостевой матч с «Кадисом», а закроется тур матчем «Валенсии» и .

3-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги