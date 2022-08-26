Чемпионат Испании. «Жирона» против «Сельты», «Барселона» сыграет с «Вальядолидом» в воскресенье, «Реал» – с «Эспаньолом»

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3-й тур Ла Лиги стартует матчем «Жирона» – «Сельта»

Также в пятницу «Бетис» примет «Осасуну». 

В субботу «Севилья» будет противостоять «Альмерии». 

В воскресенье «Барселона» примет «Вальядолид», «Реал» сыграет с «Эспаньолом» на выезде. 

В понедельник «Атлетик» проведет гостевой матч с «Кадисом», а закроется тур матчем «Валенсии» и «Атлетико»

Чемпионат Испании

3-й тур

Жирона – Сельта
Дата проведения
26 августа, 21.00, «Монтиливи»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Бетис – Осасуна
Дата проведения
26 августа, 23.00, «Бенито Вильямарин»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Эльче – Реал Сосьедад
Дата проведения
27 августа, 18.30, «Мартинес Валеро»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Райо Вальекано – Мальорка
Дата проведения
27 августа, 20.30, «Кампо де Вальекас»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Альмерия – Севилья
Дата проведения
27 августа, 23.00, «Медитерранео»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Хетафе – Вильярреал
Дата проведения
28 августа, 18.30, «Колисеум Альфонсо Перес»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Барселона – Вальядолид
Дата проведения
28 августа, 20.30, «Камп Ноу»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Эспаньол – Реал Мадрид
Дата проведения
28 августа, 23.00, «RCDE Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Кадис – Атлетик
Дата проведения
29 августа, 21.00, «Рамон де Карранса»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Валенсия – Атлетико
Дата проведения
29 августа, 23.00, «Месталья»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

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