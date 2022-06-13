Первый небинарный спортсмен в истории зимних Олимпиад фигурист Тимоти ЛеДюк и его партнерша Эшли Кэйн-Гриббл завершили карьеру

Теги сборная США пары Нина Мозер Эшли Кэйн-Гриббл Тимоти ЛеДюк ЛГБТ Фигурное катание

Выступавшие в парном катании американские фигуристы Эшли Кэйн-Гриббл и Тимоти ЛеДюк объявили о завершении спортивной карьеры.

ЛеДюк отметил, что намерен стать тренером, Кэйн-Гриббл будет выступать в ледовых шоу. 

«Спасибо моим маме и папе, Нине Мозер и всей ее команде за то, что предоставили нам ресурсы, чтобы воплотить наши мечты в реальность, и за то, что вселили в нас веру, что мы можем достичь всего, к чему стремимся», – написала Эшли.

Кэйн-Гриббл и ЛеДюк выступали в паре с сезона-2016/17. Они дважды выигрывали чемпионат США, в 2018-м взяли серебро чемпионата четырех континентов.

На Играх-2022 в Пекине пара заняла 8-е место. При этом ЛеДюк стал первым небинарным спортсменом в истории зимних Олимпиад.

На зимней Олимпиаде впервые выступит небинарный атлет – бородатый фигурист из США. А что такое небинарность и угрожает ли она спорту?

Страшное падение американской фигуристки на ЧМ: ударилась лицом о лед – ее увезли на носилках

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные