Первый небинарный спортсмен в истории зимних Олимпиад фигурист Тимоти ЛеДюк и его партнерша Эшли Кэйн-Гриббл завершили карьеру

Выступавшие в парном катании американские фигуристы и Тимоти ЛеДюк объявили о завершении спортивной карьеры.

ЛеДюк отметил, что намерен стать тренером, Кэйн-Гриббл будет выступать в ледовых шоу.

«Спасибо моим маме и папе, и всей ее команде за то, что предоставили нам ресурсы, чтобы воплотить наши мечты в реальность, и за то, что вселили в нас веру, что мы можем достичь всего, к чему стремимся», – написала Эшли.

Кэйн-Гриббл и ЛеДюк выступали в паре с сезона-2016/17. Они дважды выигрывали чемпионат США, в 2018-м взяли серебро чемпионата четырех континентов.

На Играх-2022 в Пекине пара заняла 8-е место. При этом ЛеДюк стал первым небинарным спортсменом в истории зимних Олимпиад.

На зимней Олимпиаде впервые выступит небинарный атлет – бородатый фигурист из США. А что такое небинарность и угрожает ли она спорту?

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