Роман Ротенберг: «Был на баскетболе и понял, что хоккею нужна динамика – 30 секунд на владение шайбой, например»

поразмышлял на тему изменений в правилах игры в хоккей.

С 12 по 14 июня впервые проводится чемпионат по хоккею «3 на 3». В турнире участвуют 16 команд.

– Серебряный призер Олимпиады, защитник «Спартака» играет за команду Санкт-Петербурга. Намек на то, что он перейдет в СКА?

– Я бы не стал здесь искать подвох. Мы собрали команду, как в уличном баскетболе. Приходят пацаны во двор, собирают команду – кто с кем играет. Тут такая же ситуация.

Вообще я ходил на баскетбол, когда «Зенит» в финале встречался с ЦСКА. И понял, что в хоккее нужна динамика. Можно ведь и правила менять.

Например, сделать 30 секунд на владение шайбой. Потому что когда ты играешь с мастерами, они могут забить один гол, а потом все три периода просто владеть шайбой и не давать ее сопернику.

Так что все нюансы надо смотреть, обсуждать.

Но хоккей «3 на 3» более приближен к баскетболу. Старт-стоп, никаких раскатов-закатов-откатов. Нет силовых приемов, – сказал первый вице-президент Федерации хоккея России и главный тренер СКА.