Вратарь Кот-д’Ивуара Гбоуо отстранен на 18 месяцев из-за триметазидина. В допинг-пробе Валиевой тоже был ТМЗ

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Голкипер сборной Кот-д’Ивуара Сильвен Гбоуо дисквалифицирован на 18 месяцев.

ФИФА объявила о том, что проба на триметазидин, взятая после матча с Камеруном (0:1) в квалификации ЧМ-2022, дала положительный результат.

Тем самым установлено нарушение 33-летним футболистом статьи 6 антидопинговых правил ФИФА и статьи 17 Дисциплинарного кодекса ФИФА.

Отсчет срока дисквалификации, распространяющейся на все виды матчей, начинается с 23 декабря 2021 года – даты, когда вратаря отстранили от футбола.

Следует отметить, что триметазидин (ТМЗ) – препарат, который также был обнаружен в декабрьской допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой. Расследование по ее делу ориентировочно завершится 8 августа.

Наши врачи написали статью о препарате, который найден у Валиевой. Вывод: его применение в спорте не имеет смысла

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