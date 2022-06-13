«Дзюба стал бы отличным бойцом ММА. У него прекрасные данные: рост, стойкость, сила, длинные руки и ноги». Тренер бойца UFC Волкова об Артеме

Тренер тяжеловеса UFC Александра Волкова Тарас Кияшко высказался об .

Кияшко и Дзюба провели совместное занятие, и фотографии, сделанные в ходе него, форвард выложил у себя в инстаграме.

«Артем находится в прекрасной форме! Он в ожидании нового футбольного сезона, сейчас у нас есть с ним время для тренировок. Мы тренируемся с ним уже не в первый раз.

Он отлично бьет руками и ногами, да и ведет борьбу тоже неплохо. Если бы не футбол, то Дзюба стал бы отличным бойцом ММА. У него имеются прекрасные данные: рост, стойкость, сила, длинные руки и ноги. Все, что нужно прямо», – сказал Кияшко.

Фото: инстаграм Артема Дзюбы

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