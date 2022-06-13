Кьеллини перешел в «Лос-Анджелес», контракт – до конца 2023 года

«Лос-Анджелес» объявил о переходе Джорджо Кьеллини.
Бывший защитник «Ювентуса» и сборной Италии заключил с американским клубом контракт до конца 2023 года.
«Он особенный, единственный в своем роде – как игрок и как личность. Подписание Джорджо – уникальная возможность улучшить наш клуб. Он станет частью сильного состава и будет подавать всем пример, пользуясь своими лидерскими качествами, стремлением побеждать, опытом.
Он серийный победитель, выступавший на самом высоком уровне, и мы благодарны ему за то, что он выбрал «Лос-Анджелес» и поможет нам в борьбе за трофеи», – сказал генеральный менеджер клуба Джон Торрингтон.
Презентация и пресс-конференция с участием 37-летнего игрока назначены на 29 июня.