Кьеллини перешел в «Лос-Анджелес», контракт – до конца 2023 года

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«Лос-Анджелес» объявил о переходе Джорджо Кьеллини.

Бывший защитник «Ювентуса» и сборной Италии заключил с американским клубом контракт до конца 2023 года.

«Он особенный, единственный в своем роде – как игрок и как личность. Подписание Джорджо – уникальная возможность улучшить наш клуб. Он станет частью сильного состава и будет подавать всем пример, пользуясь своими лидерскими качествами, стремлением побеждать, опытом.

Он серийный победитель, выступавший на самом высоком уровне, и мы благодарны ему за то, что он выбрал «Лос-Анджелес» и поможет нам в борьбе за трофеи», – сказал генеральный менеджер клуба Джон Торрингтон.

Презентация и пресс-конференция с участием 37-летнего игрока назначены на 29 июня.

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