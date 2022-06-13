«Скажите ему, чтобы пошел в «Ашан» работать». Марадишвили о словах Вернблума в адрес Тикнизяна после тренировки ЦСКА

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Константин Марадишвили рассказал, как Понтус Вернблум отправлял Наира Тикнизяна в «Ашан».

Марадишвили играл за ЦСКА, а в сентябре 2021 года перешел в «Локомотив». Тикнизян перешел в том же направлении в августе.

«Не то, чтобы прямо была дедовщина. Я попал на Алана Дзагоева, Кирилла Набабкина и Игоря Акинфеева. Бывало такое, что «душили» иногда на тренировках, но не было такого, чтоб прям ужас вообще полный.

Было несколько историй с моим другом Наиром Тикнизяном. Он рассказывал, что остался после тренировки просто поподавать в штрафную. Он оставался с Василием Березуцким и Алексеем, если не ошибаюсь. И Вернблум еще был.

Они просто попросили его поподавать в штрафную, позавершать. Раз у него не получается, два не получается, и на третий Вернблум зовет переводчика и говорит: «Скажите ему, чтобы он пошел в «Ашан» работать».

Такие ситуации были. Да, очень смешно. Но такого я не пожелаю никому, конечно. Тяжело. Но Тики с этим справился. И я думаю, что он сейчас на хорошем этапе находится. Очень хороший человек, хороший футболист», – сказал 22-летний полузащитник.

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