Прервалась рекордная серия Стефена Карри. Он реализовывал хотя бы по одному трехочковому в 233 матчах подряд

В пятом матче финальной серии между и разыгрывающий «Уорриорс» не смог ни разу попасть из-за дуги (0 из 9). Таким образом прервалась его историческая серия – ему удавалось забросить хотя бы один трехочковый на протяжении 233 матчей подряд (включая 132 матча плей-офф). Последний раз Карри не реализовал ни одной дальней попытки 8 ноября 2018 года в игре с «Милуоки».

В пятом матче финала Карри реализовал только 7 бросков из 22. Он также набрал 8 передач и 2 подбора.