Замглавы МИД Польши о Рыбусе: «Нет ничего постыднее, чем прикрываться семьей ради денег. В сборной его больше не будет, надеюсь»

Замминистра иностранных дел прокомментировал переход в .

Защитник выступает в с 2012 года и уже поиграл за «Терек» и «Локомотив». Сборную своей страны он представляет с 2009 года.

«Нет ничего более постыдного, чем прикрываться «благополучием семьи», когда дело просто в больших деньгах.

Я надеюсь, что в сборной ему места больше не найдется. Играть с орлом на груди – честь, делать это должны только те, кто это понимает», – написал Марчин Пшидач.

Агент о Рыбусе в России: «Мачей провел там 10 лет, у него отношения с россиянкой, у них дети. Оскорбления – это слишком»