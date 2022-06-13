Федотов возглавит ЦСКА до старта сборов клуба 15 июня («СЭ»)

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Владимир Федотов возглавит ЦСКА.

55-летний главный тренер «Сочи» находится в Москве и в ближайшие дни подпишет контракт с ЦСКА.

Решение о его назначении в московском клубе уже принято, утверждает «Спорт-Экспресс».

Футболисты ЦСКА 15 июня начнут подготовку к новому сезону. До этого армейцы представят нового тренера и его помощников.

Срок контракта Федотова с «Сочи» истекает 30 июня. Под руководством тренера южане завоевали серебряные медали чемпионата России-2021/22. ЦСКА стал пятым с тренером Алексеем Березуцким.

Федотов – лучший тренер сезона. Привести «Сочи» к cеребру – это мощнейше

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