НБА. Плей-офф. Финальная серия. «Голден Стэйт» примет «Бостон» в 5-м матче

В понедельник, 13 июня, в Сан-Франциско состоится пятый матч финальной серии плей-офф НБА сезона-2021/22 между «Голден Стэйт» и «Бостоном» (2-2).

НБА

Финальная серия

Пятый матч

В серии ничья – 2-2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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