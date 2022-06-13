НБА. Плей-офф. Финальная серия. «Голден Стэйт» примет «Бостон» в 5-м матче

В понедельник, 13 июня, в Сан-Франциско состоится пятый матч финальной серии плей-офф НБА сезона-2021/22 между «Голден Стэйт» и «Бостоном» (2-2).
НБА
Финальная серия
Пятый матч
- Дата проведения
- 14 июня, 04.00, «Chase Center»
В серии ничья – 2-2
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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