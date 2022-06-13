Кыргызская фирма может разработать коллекцию для «Зенита» в рамках развития экипировочного центра

«Зенит» и компания из Кыргызстана заключили соглашение о намерении сотрудничества.

Ранее 24.kg, сообщил, что дом спортивной моды Bigser Sport будет создавать форму для футболистов клуба из Санкт-Петербурга.

«Теперь форму для российских футболистов будет шить кыргызстанская фирма.

Мы уверены, что экспортный потенциал нашей страны ничуть не отстает от соседей и даже государств Европы. Поэтому российские компании смогут сегодня найти надежных партнеров для дальнейшего плодотворного сотрудничества», – сказал председатель правления Российско-Кыргызского фонда развития Артем Новиков на международной многоотраслевой деловой миссии российских компаний в Киргизской Республике.

Представитель бренда спортивной одежды заявил, что компания заключила с «Зенитом» соглашение о намерении сотрудничества.

«У нас состоялось подписание соглашений между ООО «Зенит Премьер Футбол» и ОЮЛ «Ассоциация спортивных товаропроизводителей Кыргызстана «BIGSER» (БИГСЕР) о намерении сотрудничать и заключить договор по разработке коллекции спортивной одежды, ее производству и поставке», – поведал «Матч ТВ» представитель компании.

В пресс-службе «Зенита» уточнили, что кыргызская фирма не будет техническом спонсором клуба.

«Представители клуба действительно находятся в Бишкеке с рабочим визитом, но речь вовсе не идет об экипировке для ФК «Зенит».

У клуба есть дочерняя компания «Зенит Премьер Футбол», которая управляет крупнейшим спортивным магазином для профессионалов в Петербурге – экипировочным центром. Наши представители подписали пока что только соглашение о намерениях к сотрудничеству в рамках развития нашего экипировочного центра Footballstore», – сказали в клубе.