Холанд и «Ман Сити» подписали контракт до 2027 года

«Манчестер Сити» завершил трансфер из .

21-летний форвард сборной Норвегии подписал контракт с клубом из Манчестера до лета 2027 года.

10 мая «Сити» объявил о договоренности с «Боруссией». Сообщалось, что «горожане» выплатят немцам отступные за нападающего – 75 миллионов евро, а Эрлинг в Англии будет получать 350 тысяч фунтов в неделю плюс бонусы.

Утверждалось также, что Холанд обойдется «Ман Сити» почти в 250 млн евро, включая зарплату. Комиссия агентам – 50 млн евро.

Холанд перешел в «Боруссию» в январе 2020-го. За два с половиной сезона он забил за немецкий клуб 86 голов в 89 матчах и отдал 23 результативных паса. Его подробная статистика доступна здесь.

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Легенда об отступных Холанда: то ли 75 млн, то ли 75+10, то ли вообще не прописаны в контракте

Холанд с детства за «Ман Сити». Вот доказательства