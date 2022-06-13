Холанд и «Ман Сити» подписали контракт до 2027 года

«Манчестер Сити» завершил трансфер Эрлинга Холанда из «Боруссии» Дортмунд.
21-летний форвард сборной Норвегии подписал контракт с клубом из Манчестера до лета 2027 года.
10 мая «Сити» объявил о договоренности с «Боруссией». Сообщалось, что «горожане» выплатят немцам отступные за нападающего – 75 миллионов евро, а Эрлинг в Англии будет получать 350 тысяч фунтов в неделю плюс бонусы.
Утверждалось также, что Холанд обойдется «Ман Сити» почти в 250 млн евро, включая зарплату. Комиссия агентам – 50 млн евро.
Холанд перешел в «Боруссию» в январе 2020-го. За два с половиной сезона он забил за немецкий клуб 86 голов в 89 матчах и отдал 23 результативных паса. Его подробная статистика доступна здесь.
Фото: сайт «Манчестер Сити»
Легенда об отступных Холанда: то ли 75 млн, то ли 75+10, то ли вообще не прописаны в контракте