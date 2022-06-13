«Спартак» откажется от квоты билетов на Суперкубок: «Реализация будет через РФС, затем – распределение доходов»

Генеральный директор «Спартака» сообщил, что клуб откажется от квоты билетов на Суперкубок.

Матч «Спартака» с «Зенитом» за пройдет 9 июля в Санкт-Петербурге на .

– Президент РФС Александр Дюков сказал, что у «Спартака» и будут равные квоты билетов на Суперкубок. На финал Кубка вы не брали свою квоту, будете ли это делать в этот раз?

– Мы откажемся от квоты. Как я понимаю, реализация билетов будет через РФС. Затем будет распределение доходов от билетной программы.

– Как тогда выстроить систему, чтобы болельщики «Спартака» попали на матч и стадион не был бы заполнен только фанатами «Зенита»?

– Через ресурсы, инструменты и возможности, которые предоставит РФС, как это было на финале Кубка.

– Тогда каким образом сделать так, чтобы билеты на одну из трибун смогли приобрести только болельщики ?

– Это уже планирование билетной программы – зона ответственности РФС и , если не ошибаюсь. Они должны обеспечить соблюдение требований норм безопасности, в том числе по разделению болельщиков, – сказал Евгений Мележиков.

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