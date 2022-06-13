Правило 5 замен утверждено IFAB на постоянной основе. Тестируется ввод мяча в игру ногами из аута

В правила футбола внесены изменения.

На состоявшемся в Дохе общем собрании членов Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB) было решено утвердить на постоянной основе правило пяти замен по ходу матча, которое временно было введено в мае 2020 из-за пандемии коронавируса.

Было подтверждено ограничение – три слота плюс замены в перерыве. Также было решено увеличить максимальное количество футболистов в запасе на матч – с 12 до 15 по усмотрению организатора соревнований.

Также на заседании с участием представителей ФИФА и футбольных ассоциаций Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии обсуждался вопрос проявления неуважения к судьям и их безопасности. Участники согласились разработать инициативы для решения этой проблемы, включая возможные испытания с нательными камерами арбитров.

Кроме того, в Катаре обсудили проводимые испытания замен из-за сотрясения мозга (продлили до августа 2023 года, чтобы собрать достаточно данных для принятия научно обоснованного решения) и возможные альтернативы офсайду.

Еще участники собрания обсудили другие возможные нововведения, которые сейчас тестируются: объяснение определенных судейских решений во время игры, потенциально более справедливый подсчет игрового времени и введение мяча в игру ногами из аута. и IFAB контролируют этот процесс.

Два тайма по чистых 30 минут, желтая – это временное удаление, ауты – ногами. Новые правила футбола для теста во 2-й лиге Нидерландов 😱