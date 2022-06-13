«Мартынович – игрок «Рубина», и точка». Казанцы объявили о трансфере с отсылкой к новому названию «Макдоналдса» в России

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«Рубин» заключил контракт с одним защитником и расстался с другим.

Казанцы объявили о том, что по истечении срока действия трудового соглашения команду покидает Георгий Зотов, выступавший за нее два года. Со статистикой  выступлений 32-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

Также «Рубин» сообщил о договоренности с 34-летним Александром Мартыновичем, покинувшим «Краснодар» в качестве свободного агента. Белорусский игрок подписал контракт на два года. Его показатели можно изучить тут.

«Мартынович – игрок «Рубина», и точка», – представили футболиста в соцсетях клуба, сделав отсылку к новому названию «Макдоналдса» в России («Вкусно, и точка»).

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