«Мартынович – игрок «Рубина», и точка». Казанцы объявили о трансфере с отсылкой к новому названию «Макдоналдса» в России

«Рубин» заключил контракт с одним защитником и расстался с другим.
Казанцы объявили о том, что по истечении срока действия трудового соглашения команду покидает Георгий Зотов, выступавший за нее два года. Со статистикой выступлений 32-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
Также «Рубин» сообщил о договоренности с 34-летним Александром Мартыновичем, покинувшим «Краснодар» в качестве свободного агента. Белорусский игрок подписал контракт на два года. Его показатели можно изучить тут.
«Мартынович – игрок «Рубина», и точка», – представили футболиста в соцсетях клуба, сделав отсылку к новому названию «Макдоналдса» в России («Вкусно, и точка»).