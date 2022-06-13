Совет СБР обратился с жалобой в прокуратуру на президента организации Виктора Майгурова

Председатель совета Союза биатлонистов России ( ) Александр Еслев подал жалобу в Генеральную прокуратуру РФ на главу организации .

В заявлении говорится, что обращение было направлено по поручению членов совета Валерия Польховского, Андрея Волкова, Владимира Страхова, Сергея Федотова и Сергея Перевощикова.

«По нашему мнению, в действиях Майгурова присутствуют признаки злоупотребления служебным положением, самоуправства, незаконной деятельности в части распределения финансовых ресурсов, нецелевого расходования средств, утверждения финансовых документов (бюджета, смет расходов, положений оплаты командировочных расходов, фонда оплаты труда и т. п.).

Поступающие в бюджет СБР многомиллионные денежные средства от спонсоров и министерства спорта РФ расходуются Майгуровым без утверждения совета СБР, и, по нашему мнению, тратятся не по назначению.

Зная о несоответствии некоторых положений устава СБР и указанной в нем компетенции исполнительных органов СБР требованиям законодательства, Майгуров недобросовестно, намеренно и неразумно совершает действия в части своей компетенции не соответствующей требованиям закона, с явно выгодными правовыми и имущественными последствиями для себя.

Используя служебное положение, он вводит в заблуждение руководителей региональных федераций, пользуясь их юридической неподготовленностью, рассылает письма в регионы, выдавая свои действия как законные, тем самым блокирует деятельность участников сообщества.

Совместно с большинством членов правления СБР, пользуясь большинством голосов, принимает незаконные решения, фальсифицируя при этом их содержание и смысл», – говорится в письме, текст которого приводит «Матч ТВ».

23 июня пройдут выборы президента СБР. На пост претендуют Майгуров и вице-президент Алексей Нуждов.