Совет СБР обратился с жалобой в прокуратуру на президента организации Виктора Майгурова

Теги Валерий Польховский Союз биатлонистов России Виктор Майгуров Андрей Волков Сергей Федотов Сергей Перевощиков Матч ТВ Александр Еслев Биатлон

Председатель совета Союза биатлонистов России (СБР) Александр Еслев подал жалобу в Генеральную прокуратуру РФ на главу организации Виктора Майгурова.

В заявлении говорится, что обращение было направлено по поручению членов совета Валерия Польховского, Андрея Волкова, Владимира Страхова, Сергея Федотова и Сергея Перевощикова.

«По нашему мнению, в действиях Майгурова присутствуют признаки злоупотребления служебным положением, самоуправства, незаконной деятельности в части распределения финансовых ресурсов, нецелевого расходования средств, утверждения финансовых документов (бюджета, смет расходов, положений оплаты командировочных расходов, фонда оплаты труда и т. п.).

Поступающие в бюджет СБР многомиллионные денежные средства от спонсоров и министерства спорта РФ расходуются Майгуровым без утверждения совета СБР, и, по нашему мнению, тратятся не по назначению.

Зная о несоответствии некоторых положений устава СБР и указанной в нем компетенции исполнительных органов СБР требованиям законодательства, Майгуров недобросовестно, намеренно и неразумно совершает действия в части своей компетенции не соответствующей требованиям закона, с явно выгодными правовыми и имущественными последствиями для себя.

Используя служебное положение, он вводит в заблуждение руководителей региональных федераций, пользуясь их юридической неподготовленностью, рассылает письма в регионы, выдавая свои действия как законные, тем самым блокирует деятельность участников сообщества.

Совместно с большинством членов правления СБР, пользуясь большинством голосов, принимает незаконные решения, фальсифицируя при этом их содержание и смысл», – говорится в письме, текст которого приводит «Матч ТВ».

23 июня пройдут выборы президента СБР. На пост претендуют Майгуров и вице-президент Алексей Нуждов.

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