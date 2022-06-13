«Бавария» объявила о трансфере Гравенберха. «Аякс» получит 25 млн евро и 7% от перепродажи

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«Бавария» сообщила о покупке полузащитника Райана Гравенберха у «Аякса».

Контракт с 20-летним хавбеком заключен до 2027 года.

По сведениям журналиста Фабрицио Романо, трансфер оценивается в 25 млн евро (с учетом бонусных выплат). Также «Аякс» получит 7% от суммы последующей продажи игрока.

В завершившемся сезоне Гравенберх провел в Эредивизи 30 матчей и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Изображения: официальный сайт «Баварии»

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