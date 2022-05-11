Араухо столкнулся с Гави в матче с «Сельтой». Рональд потерял сознание, его увезли с поля на скорой

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Рональд Араухо получил тяжелую травму.

Инцидент с повреждением футболиста «Барселоны» произошел в ходе второго тайма 36-го тура Ла Лиги против «Сельты».

На 62-й минуте Араухо столкнулся головами со своим партнером по команды Гави. Уругваец сделал несколько шагов и только потом упал на газон, он потерял сознание.

Рональда увезли на машине скорой помощи, которая находилась на поле около пяти минут. У игрока была кислородная маска на лице.

Вместо Араухо на замену вышел Клеман Лангле.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» – «Сельта».

Фото: кадр из трансляции

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