Араухо столкнулся с Гави в матче с «Сельтой». Рональд потерял сознание, его увезли с поля на скорой

Рональд Араухо получил тяжелую травму.
Инцидент с повреждением футболиста «Барселоны» произошел в ходе второго тайма 36-го тура Ла Лиги против «Сельты».
На 62-й минуте Араухо столкнулся головами со своим партнером по команды Гави. Уругваец сделал несколько шагов и только потом упал на газон, он потерял сознание.
Рональда увезли на машине скорой помощи, которая находилась на поле около пяти минут. У игрока была кислородная маска на лице.
Вместо Араухо на замену вышел Клеман Лангле.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» – «Сельта».
Фото: кадр из трансляции