«Вы хотите, чтобы я пожертвовал на то, что убивает людей?» Болгарский биатлонист Тодев отказывается передавать деньги на поставку оружия на Украину

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Болгарский биатлонист Благой Тодев не хочет жертвовать деньги на поставки оружия на Украину.

«Я хочу обратиться к премьер-министру Болгарии Кирилу Петкову и министру спорта Радостину Василеву. Хочу прокомментировать желание господина Петкова пожертвовать наши зарплаты на покупку оружия в поддержку Украины.

Журналисты назвали меня самым успешным биатлонистом в прошедшем сезоне, и поэтому я хочу уделить больше внимания нашему виду спорта», – сказал призер чемпионата мира среди юниоров.

Спортсмен отметил, что получил за выступления в прошлом сезоне «0 левов от государства», и ему уже 3 месяца не платят зарплату.

«Вы должны мне 3 зарплаты, и хотите, чтобы я пожертвовал одну из них? Я продал свою медаль с чемпионата Европы, чтобы помочь нуждающейся женщине, и вы хотите, чтобы я пожертвовал на оружие, которое убивает людей?

Какие результаты должны быть у успешного спортсмена-зимника, чтобы он получил финансирование? Я не знаю. Скажите вы», – добавил биатлонист.

В прошедшем сезоне Тодев завоевал серебро чемпионата мира среди юниоров и золото юниорского чемпионата Европы.

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