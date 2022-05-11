«Барселона» сообщила, что у Араухо диагностировано сотрясение мозга

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«Барселона» прокомментировала состояние здоровья Рональда Араухо.

Уругвайский футболист потерял сознание после столкновения с партерном по команде Гави во втором тайме матча Ла Лиги против «Сельты» (3:1).

Каталонский клуб выступил с официальным заявлением касательно травмы игрока.

У Араухо диагностировано сотрясение мозга, он был доставлен в больницу для дальнейшего обследования.

Араухо столкнулся с Гави в матче с «Сельтой». Рональд потерял сознание, его увезли с поля на скорой

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