«Барселона» сообщила, что у Араухо диагностировано сотрясение мозга

прокомментировала состояние здоровья .

Уругвайский футболист потерял сознание после столкновения с партерном по команде во втором тайме матча против «Сельты» (3:1).

Каталонский клуб выступил с официальным заявлением касательно травмы игрока.

У Араухо диагностировано сотрясение мозга, он был доставлен в больницу для дальнейшего обследования.

Араухо столкнулся с Гави в матче с «Сельтой». Рональд потерял сознание, его увезли с поля на скорой

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