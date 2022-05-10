Адейеми перешел в «Боруссию» из «Зальцбурга»

официально переходит в «Боруссию» из Дортмунда.

подтвердил договоренность с немецким клубом о трансфере 20-летнего футболиста.

Адейеми начнет выступления за «Боруссию» со следующего сезона. Контракт будет подписан до 2027 года.

Журналист Фабрицио Романо сообщает, что дортмундцы заплатят за Адейеми 38 миллионов евро плюс бонусы.

Зарплата немецкого игрока составит 6,5 млн евро в год. В нынешнем сезоне Адейеми забил 19 голов в 27 матчах чемпионата Австрии.

Ранее официально стало известно о переходе Эрлинга Холанда из в «Манчестер Сити».