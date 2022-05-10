Татаев о Чехии: «Представьте, если бы я там остался... Меня бы убили. Русских там камнями закидывают, грубо говоря»

рассказал об отношении к русским в Чехии.

Татаев провел три сезона в чешском клубе «Млада-Болеслав», а сейчас выступает за «Аланию».

– Не жалеешь о своем решении перейти в Олимп-ФНЛ?

– Нет, я никогда не жалею о своих выборах.

Бывает, что что-то идет не так, бывает травмы случаются. На данный момент мы имеем то, что имеем. Буду работать дальше.

– В интервью ты уже объяснял почему уехал из Европы, но все-таки...

– Ну, представьте, если бы я там остался... Мало ли что... Меня бы там убили. Я считаю, что правильно сделал, что уехал.

– Думаешь, что могло бы быть так радикально?

– Ты просто не знаешь, как к русским сейчас относятся. У меня есть знакомые в Чехии. Можно сказать, грубо говоря, камнями там закидывают.

– Реально?

– Я серьезно говорю. Я общаюсь с белорусами, русскими, которые сейчас там. С этим все тяжко.

С тем же Евгением Назаровым расторгли контракт. Я бы тоже сейчас без клуба остался, – сказал защитник .

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