Александр Соболев: «Против дельфинов ничего не имею. Пусть хоть китом, касатиком, рыбкой Немо называют – мне все равно»

высказался о том, что его часто сравнивают с дельфином.

– После матча с «Рубином» казанцы опубликовали неоднозначное видео: наложили на твое интервью крики дельфина. Ты потом сказал, что не обратил на это внимания, но позже сам выложил пост с эмоджи дельфинчика. Выходит, все-таки задевает тебя это сравнение?

– Я против дельфинов ничего не имею. Вот и в Екатеринбург летал в специальной новой кепке с его изображением.

Пусть называют хоть китом, хоть касатиком, хоть рыбкой Немо. Мне все равно.

Но при этом замечу, что когда играл в Самаре, то на мне по статистике фолили чаще всего. И тогда никто меня дельфином почему-то не называл, – сказал нападающий «Спартака».

Фото: сайт

Соболев гоняет в кепке «Спасем дельфинов». Самоирония спасет репутацию?

Угадайте команду из Лиги чемпионов по ее перелетам на матчи. Игра для внимательных болельщиков