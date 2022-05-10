У Обамеянга 10 голов в 15 матчах Ла Лиги после перехода в «Барселону» зимой

забил десятый гол за «Барселону» в .

32-летний форвард отличился в первом тайме матча 36-го тура Ла Лиги против «Сельты» (2:0, перерыв).

Этот мяч стал 10-м для нападающего в 15 матчах Ла Лиги за каталонский клуб.

Обамеянг прервал серию из трех матчей без голов. До этого он забивал 21 апреля в матче с «Реал Сосьедад» (1:0).

Подробную статистику футболиста можно изучить здесь.

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