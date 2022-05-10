На новой форме Украины есть карта страны из флагов разных государств, Буча и другие города вписаны в номера, слоган «Объединяемся для Украины» и шеврон U24 про Евросоюз

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Сборная Украины подготовила патриотическую форму для товарищеских матчей.

На передней стороне футболки изображены границы Украины, иллюстрированные флагами других стран.

Внутри размещена надпись «Объединяемся для Украины». Сверху также находится шеврон с надписью U24, который отсылает к возможному вступлению Украины в Евросоюз в 2024 году.

В игровые номера на футболках помещены названия Бучи и других украинских городов, сообщил президент УАФ Андрей Павелко.

В этой форме сборная Украины впервые сыграет завтра, 11 мая. Команда проведет товарищеский матч с «Боруссией» Менхенгладбах.

Фото: фэйсбук Андрея Павелко

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