На новой форме Украины есть карта страны из флагов разных государств, Буча и другие города вписаны в номера, слоган «Объединяемся для Украины» и шеврон U24 про Евросоюз

подготовила патриотическую форму для товарищеских матчей.

На передней стороне футболки изображены границы Украины, иллюстрированные флагами других стран.

Внутри размещена надпись «Объединяемся для Украины». Сверху также находится шеврон с надписью U24, который отсылает к возможному вступлению Украины в Евросоюз в 2024 году.

В игровые номера на футболках помещены названия Бучи и других украинских городов, сообщил президент УАФ Андрей Павелко.

В этой форме сборная Украины впервые сыграет завтра, 11 мая. Команда проведет товарищеский матч с «Боруссией» .

Фото: фэйсбук Андрея Павелко

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