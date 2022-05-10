Сергей Семак: «9 мая – день памяти, уважения. Игроки «Зенита» должны понимать, в каком городе они живут, за какой клуб играют»

высказался о Дне победы.

Сегодня игроки и тренеры «Зенита» посетили Пискаревское мемориальное кладбище и возложили цветы у монумента «Мать-Родина».

«У нас не так много ребят, которые еще не приходили сюда. Конечно, говорили им – и о месте, и о событиях, которые предшествовали, которые были здесь много лет назад.

9 мая – день памяти, день уважения. Должны помнить свою историю, конечно же. И те футболисты, которые защищают цвета «Зенита», должны понимать, в каком городе они живут, за какой клуб они играют.

Это действительно страшные события, которые были здесь. В наше время должны чтить память о людях, которые жизнь свою отдали за наше благополучие», – сказал главный тренер .

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