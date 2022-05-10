Кубок Стэнли. «Тампа» сыграет с «Торонто», «Миннесота» против «Сент-Луиса», «Каролина» примет «Бостон», «Эдмонтон» – «Лос-Анджелес»

«Каролина» примет «Бостон» в пятом матче серии Кубка Стэнли.
«Тампа» сыграет с «Торонто», «Миннесота» – с «Сент-Луисом», «Эдмонтон» будет противостоять «Лос-Анджелесу».
1-й раунд
- Дата проведения
- 11 мая, 02.00, «PNC Arena»
Счет в серии: 2-2
- Дата проведения
- 11 мая, 02.30, «Scotiabank Arena»
Счет в серии: 2-2
- Дата проведения
- 11 мая, 04.30, «Xcel Energy Center»
Счет в серии: 2-2
- Дата проведения
- 11 мая, 05.00, «Rogers Place»
Счет в серии: 2-2
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