Кубок Стэнли. «Тампа» сыграет с «Торонто», «Миннесота» против «Сент-Луиса», «Каролина» примет «Бостон», «Эдмонтон» – «Лос-Анджелес»

Теги результаты Торонто Бостон Тампа-Бэй Каролина Кубок Стэнли Сент-Луис Миннесота Эдмонтон Лос-Анджелес НХЛ Хоккей

«Каролина» примет «Бостон» в пятом матче серии Кубка Стэнли.

«Тампа» сыграет с «Торонто», «Миннесота» – с «Сент-Луисом», «Эдмонтон» будет противостоять «Лос-Анджелесу».

НХЛ

Кубок Стэнли

1-й раунд

Каролина – Бостон
Дата проведения
11 мая, 02.00, «PNC Arena»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 2-2

 

Торонто – Тампа-Бэй
Дата проведения
11 мая, 02.30, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 2-2

 

Миннесота – Сент-Луис
Дата проведения
11 мая, 04.30, «Xcel Energy Center»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 2-2

 

Эдмонтон – Лос-Анджелес
Дата проведения
11 мая, 05.00, «Rogers Place»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 2-2

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